Madonna e Valeria Marini, stessa spiaggia e stesso mare per le due dive

Stesse cartoline social per Madonna e Valeria Marini , che hanno scelto per le loro vacanze estive il medesimo resort di lusso nella zona di Brindisi. Attraverso il suo profilo Instagram la Marini ha infatti mandato 'baci stellari' ai suoi fan da Borgo Egnazia, la masseria a cinque stelle in cui alloggia anche Lady Ciccone. Intanto la regina del pop si sta godendo le bellezze del Salento tra manicaretti, serate di pizzica e chiese barocche.

Madonna è volata in Puglia per un matrimonio e ha colto l'occasione per visitare la regione. Su Instagram ha infatti pubblicato alcuni scatti delle chiese di Lecce, condividendo poi sui social le sue serate in masseria fatte di danze popolari scandite dal tamburello. "Adoro la musica de Puglia!" commenta in italiano la popstar, che si sente già cittadina del Bel paese.



Ma in Salento è arrivata anche un'altra diva di casa nostra. Valeria Marini ha infatti pubblicato sui social una serie di cartoline sexy, proprio dalla stessa masseria extralusso dove è alloggiata l'ex Material Girl. A bordo piscina la showgirl sfoggia un micro bikini malizioso, mandando poi 'baci stellari' agli ammiratori, mentre scruta il suggestivo tramonto sul mare.