Luxuria contro Argento: "Avresti dovuto dirgli no" e scoppia la lite social

Un pugno nello stomaco per Asia Argento il commento di Vladimir Luxuria: "Non posso credere che scrivi una cosa del genere. Evidentemente non sei mai stata violentata, non hai mai provato terrore e vergogna", ha risposto subito la regista. Pronta la replica dell'ex parlamentare: "Ci hai fatto un film con uno che ti ha violentata? No cara non ci credo non ne avevi bisogno hai talento per poter rifiutare". E così su questo tono: "Allora avevo 21 anni ed ero terrorizzata", scrive Asia che aggiunge: "Solo in Italia vengo considerata colpevole del mio stupro perché non ne parlai quando avevo 21 anni". Nella polemica interviene anche il fidanzato della Argento, lo chef Anthony Bourdain, che pubblica su Instagram uno scatto di Asia, con il dito medio in bella mostra scrivendo: “Proud as Hell”, “Orgoglioso come l'inferno...”





Luxuria non si dà per vinta sostenendo che la Argento abbia sbagliato ad aver accettato, dopo quell'episodio, di fare sesso con l'uomo nei 5 anni successivi. E proprio su questo punto che la polemica si accende maggiormente tra i lettori: in molti si chiedono come queste star abbiano potuto tacere per anni gli abusi subiti. Il battibecco va avanti, i tweet si moltiplicano, i social esplodono...