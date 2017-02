Lodovica Comello: "Ritorno alla musica, la mia vera passione"

Sui social è seguita da milioni di follower di tutto il mondo, che hanno imparato a conoscerla in Violetta . Ma archiviata l'esperienza con la Disney , Lodovica Comello negli ultimi due anni si è concentrata sulla tv italiana e ora è pronta a tornare al suo "primo grande amore": la musica. Vedremo infatti la 26enne friulana sul palco di Sanremo con la canzone " Il cielo non mi basta " e sta preparando il nuovo disco. A Tgcom24 si racconta tra passato e futuro.

Lodovica, come è questo ritorno alla musica?

Sto preparando il nuovo disco che uscirà in primavera, la musica è sempre stata il fil rouge della mia vita, il mio primo grande amore. In realtà ho sempre cantato, dopo questa pausa televisiva mi piacerebbe farmi apprezzare come cantante.

Ci saranno anche dei live?

Presenterò il mio nuovo lavoro dal vivo a maggio a Roma (il 19 all'Auditorium Parco della Musica, ndr) e Milano (il 26 al Teatro degli Arcimboldi, ndr). #Noi2 è l'hashtag che abbiamo scelto per sottolineare il legame che ho con i fan.

Che musica ti piace?

Ascolto di tutto, ultimamente pop nordeuropeo. Mi fa impazzire la cantante 17enne norvegese Aurora, e poi Agnese Obel, Florence de Machine, Sia.

Con quale artista ti piacerebbe collaborare?

Stimo Cesare Cremonini da quando ero piccola, da quando avevo i poster con i suoi capelli blu in camera. Scrive da Dio, amo le sue canzoni ed è il mio artista preferito in assoluto in Italia. Se devo sognare, ti dico Bruce Springsteen. Ho visto tantissimi suoi concerti.

Cosa è successo dopo Violetta?

Non rinnego nulla, è stata una avventura molto fortunata ma si cresce, sono cambiata io come i miei gusti musicali. A me fa piacere che mi ricordino per Violetta, il pubblico sta crescendo con me. E' come per Harry Potter, è un marchio che ti porti per sempre. Oggi però sono un'altra cosa...

Tra gli ex personaggi Disney chi ti piace?

Senza imbarazzo Miley Cyrus, non mi spoglio, state tranquilli. Mi piace il suo percorso. Personalmente non amo puntare sullo scandalo, ma posso capire che sia un suo modo per smarcarsi da quella immagine. A me interessa farmi apprezzare per le mie capacità e non per aver distolto l'attenzione su qualcos'altro.

La tv ti diverte?

Si, mi piace spaziare, per me è un modo per non annoiarmi. Ora però mi concentro sulla musica...

Ti vedremo presto sul palco di Sanremo, sei pronta?

Punterò sull'interpretazione, su di me. Ho molta paura del palco, sono emozionata, me la sto facendo letteralmente addosso... Di palchi ne ho calcati tanti, questo però è diverso. Ho l'ansia della scala, se ci penso non dormo, mi si chiude lo stomaco. Poi però sfogherò tutto sul palco. Sanremo per me è musica, e sono orgogliosa di esserci.