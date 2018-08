Linda Hamilton a 61 anni torna nei panni di Sarah Connor nel reboot di Terminator, ecco la prima immagine

E' stata diffusa la prima foto ufficale delle protagoniste del reboot di Terminator , di cui sono in corso le riprese. A rendere appetitoso il film è il ritorno di Linda Hamilton nei panni (per la terza volta) di Sarah Connor (oltre a quello di Arnold Schwarzenegger ). Il film, ancora senza titolo, è diretto dal regista di "Deadpool" , Tim Miller , e realizzato in collaborazione con James Cameron , papà della saga. Arriverà al cinema a novembre 2019.

Nell'immagine possiamo vedere Natalia Reyes, che interpreta Dani Ramos, Mackenzie Davis ("Tully" e "Blade Runner 2049") nei panni di Grace e Linda Hamilton nel personaggio più celebre della sua carriera, nonché icone del cinema action.



Arnold Schwarzenegger sarà ancora una volta il Terminator T-800. Pochi giorni fa lo stesso Swarzy ha twittato una frase sibillina: "Macchina mandata indietro nel tempo per salvare". Una piccola anticipazione della trama?



Il film servirà come primo capitolo di una nuova trilogia ma anche come sequel di "Terminator 2 - Il giorno del giudizio", e come dichiarato da James Cameron ignorerà completamente quelli che lo hanno seguito ("Terminato 3 - Le macchine ribelli", "Salvation" e "Genisys"). La sceneggiatura è stata revisionata da Billy Ray ("The Hunger Games"), ma nata da uniidea di Cameron.