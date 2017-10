Ligabue pronto a tornare dal vivo dopo lo stop: "Per me è tutto nuovo"

Ripartirà il 4 settembre dal 105 Stadium di Rimini il "Made in Italy Tour Palazzetti 2017" di Ligabue, iniziata lo scorso febbraio e interrotta a metà marzo a causa di un problema alle corde vocali. Il cantautore ha raccontato ad Ansa: "Da trent'anni giusti salgo su un palco a cantare. L'ho sempre fatto in ogni condizione anche quando la performance vocale poteva non essere buona. Per la prima volta mi è capitato di dovermi fermare, quindi per me è tutto 'nuovo'".