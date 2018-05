Le Vibrazioni: "Il nostro 'Amore Zen' per quelli che vogliono apparire per forza"

Perché questa scelta di lanciare un nuovo singolo a pochi mesi dall'album?

Ci siamo resi conto che nell'album non c'era un pezzo estivo. Il disco lo abbiamo creato in inverno e purtroppo e per fortuna siamo sempre condizionati dalle situazioni che viviamo. Ci mancava un pezzo allegro e spensierato essendo l'album molto profondo. Ma siamo in una epoca in cui poco importa, anzi, è anche più bello lanciare qualcosa che si distacca dall'album.

Perché Amor Zen?

Intanto significa essere qui, adesso. E' collocato nel presente. Ciò che è andato ormai è passato, è un ricordo. Si può essere legati a ciò che è stato e lo si può vivere pensando a ciò che deve ancora accadere. La canzone prende in giro chi vuole apparire per forza, che poi fondamentalmente non serve a niente. Si perde solo un sacco di tempo.

Con Jake come nasce la collaborazione?

Lo consociamo da tempo, abbiamo degli amori in comune: i tatuaggi e le moto, spesso infatti siamo nella sua officina. Questa canzone non aveva questa parte inizialmente, il produttore ci ha proposto di aggiungere un pezzo rap e ci siamo accorti che suonava benissimo. Così abbiamo pensato a un amico come Jake, che ha azzeccato proprio in pieno la canzone.

Come è stato tornare in tour insieme?

Non ci siamo mai fermati. Ogni volta che partiamo non ci fermiamo, il posto dove stiamo meglio è il palco. Siamo nati facendo concerti. Questa estate ci saranno parecchi festival, in cui ci confronteremo con altri altri artisti e vi faremo anche ballare.

Avete ritrovato il vostro pubblico? Ci sono nuovi amici?

Il nostro pubblico c'è e c'è sempre stato. Anche se dopo la pausa si è un po' perso. Ci ha stupito però la presenza di giovani. E' bello vedere cantare dei ventenni. Sono figli dei nostri fan. I giovani sono tutt'altro che stupidi, sono molto attenti, curiosi...