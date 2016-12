Le rivelazioni di Conrad Murray: "Michael Jackson voleva sposare l'11enne Emma Watson"

A sette anni dalla scomparsa, continuano a spuntare le presunte verità nascoste legate alla figura di Michael Jackson. L'ultimo a sollevare il polverone è il medico della star Conrad Murray, condannato a quattro anni per l'omicidio involontario di Jacko. Nel suo libro "This Is It" ha infatti rivelato che nel 2001 Jackson avrebbe perso la testa per Emma Watson, allora 11enne, e voleva "pianificare il matrimonio in occasione dei concerti a Londra'.