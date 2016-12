La poesia di Enzo Jannacci vola in Nord America grazie alla voce di Daniela Nardi

Si intitola " Canto " il nuovo lavoro di Daniela Nardi , con cui la cantante canadese di origine italiana si mette alla prova con dieci canzoni senza di alcuni dei più grandi compositori jazz e pop italiani che ancora oggi sono in gran parte sconosciuti al pubblico del Nord America . Tgcom24 vi presenta in anteprima il video di " Giovanni telegrafista ", un gioiello di Enzo Jannacci rivisitato dalla Nardi.

Tra gli altri brani dell'album ci sono "Punto" di Jovanotti, "A story gone wrong", traduzione dell'opera rinomata di Fabrizio De André, "Canzone per te" di Sergio Endrigo e l'inedito "Amami ancora". Tutti gli arrangiamenti incorporano elementi di blues, soul e bossa nova così da dare all'album una miscela di romanticismo d'altri tempi e modernità.



Alla realizzazione dell'album ha partecipato un cast internazionale di musicisti jazz, tra i quali il pianista Ron Davis, il bassista Mike Downes e il batterista Roger Travassos, senza contare diversi musicisti italiani come l'acclamato trombettista Fabrizio Bosso e il virtuoso del clarinetto Gabriele Mirabassi.