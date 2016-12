Katy Perry pubblica "Rise", una canzone per i Giochi Olimpici

A sorpresa, Katy Perry ha rilasciato il nuovo singolo "Rise" , dopo tre anni di silenzio artistico. La canzone è stata scritta e registrata in vista delle prossime Olimpiadi estive di Rio de Janeiro che partiranno dal 5 agosto. La canzone sarà usata dalla rete televisiva NBC come inno durante la sua copertura dei giochi. Su Twitter la star ha aggiunto:"So che insieme possiamo rinascere dalla paura, nel nostro Paese e in tutto il mondo".

Sui social la stessa Katy Parry ha sottolineato che il pezzo è stato creato "per ispirarci a guarire, unirci e reagire insieme". E ancora: "Questa è una canzone che ha fermentato dentro di me per anni e finalmente è venuta a galla. Sono stata ispirata a finire il brano ora, più che per il mio prossimo album, perché oggi più che mai c'è bisogno che il mondo sia unito". Era dal 2013, dall'album "Prisme", che la cantante statunitense non pubblicava nuovi brani.