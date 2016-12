Kappa FuturFestival, la musica elettronica invade Torino

La stella di questa edizione è Skin degli Skunk Anansie nella sua veste di dj, in un "back to back" imperdibile con l'affascinante producer libano-nigeriana Nicole Moudaber.



Non mancheranno come sempre vere e proprie leggende come l'inglese Carl Cox, il re della techno tedesca Sven Vath, il pioniere della Chicago House Lil' Louis, il padre fondatore del genere deep house Kerri Chandler, il trio americano King Of House formato da David Morales, Louie Vega e Tony Humphries e il newyorkese Danny Tenaglia.