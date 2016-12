Jovanotti riparte da Rimini: nei Palasport uno show in "tre onde emotive"

Uno spettacolo per forza di cose diverso da quello del "Lorenzo negli stadi", ma che da quello parte. A partire dalla band, che è composta dagli stessi 11 elementi di quel tour: Saturnino al basso, Riccardo Onori alle chitarre, Christian Rigano alle tastiere e al computer, Franco Santarnecchi al piano, Gareth Brown alla batteria, Leo di Angilla alla batteria, il giovanissimo Daniele Bronzini alla chitarra, e la sezione dei fiati di Marco Tamburini: Antonello del Sordo alla tromba, Federico Pierantoni al trombone, Glauco Benedetti al susaphone (basso tuba), Mattia Dalla Pozza al sax.



La scaletta è composta da più di 26 brani totalmente riarrangiati; alcuni tratti da "Lorenzo 2015 CC", mai eseguiti dal vivo come "Libera" o "Pieno di vita". Altri come "A te", proposti in una forma adatta allo spazio più raccolto del Palazzetto, senza però rinunciare all'esplosione in brani come "Penso positivo". Uno show strutturato in tre momenti ben distinti, in tre onde emotive. "La prima parte è più elettronica, scura - spiega Lorenzo -, poi ce n'è una centrale più lenta che ho voluto molto ed è una novità per me, e infine quella funky, festaiola. In fondo è un concerto rock'n'roll... faccio un po' come mi pare".



LE DATE DEL TOUR

Novembre

20 RIMINI 105 STADIUM(sold out)

22 LIVORNO MODIGLIANI FORUM (sold out)

24 LIVORNO MODIGLIANI FORUM (sold out)

25 LIVORNO MODIGLIANI FORUM

27 MILANO MEDIOLANUMFORUM (sold out)

28 MILANO MEDIOLANUMFORUM (sold out)

30 MILANO MEDIOLANUMFORUM (sold out)



Dicembre

2 TORINO PALALPITOUR

3 TORINO PALALPITOUR (sold out)

5 TORINO PALALPITOUR (sold out)

6 TORINO PALALPITOUR

8 BRUXELLES FOREST NATIONAL

10 ZURIGO HALLEN STADIUM

12 MONTICHIARI PALASPORT (sold out)

13 MONTICHIARI PALASPORT

15 PESARO ADRIATIC ARENA

18 CONEGLIANO ARENA ZOPPAS (sold out)

19 CONEGLIANO ARENA ZOPPAS

21 BOLOGNA UNIPOL

22 BOLOGNA UNIPOL

27 ROMA PALALOTTOMATICA

28 ROMA PALALOTTOMATICA

30 ROMA PALALOTTOMATICA



Gennaio 2016

2 ACIREALE PALASPORT

5 CASERTA PALAMAGGIO'

6 CASERTA PALAMAGGIO'

8 MILANO MEDIOLANUMFORUM

9 MILANO MEDIOLANUMFORUM

11 BOLZANO PALA ONDA

14 DUSSELDORF MITSUBISHI ELECTRIC HALL

16 LUGANO PALA RESEGA