Jim Carrey, l'ultimo messaggio della ex Cathriona White: "Ti amo, perdonami"

Emergono nuovi dettagli sul suicidio della ex compagna di Jim Carrey, la make-up artist Cathriona White. Prima di togliersi la vita la donna ha infatti lasciato un messaggio indirizzato all'attore, reso noto da Radar Online. "Jim, ti amo. Per favore perdonami, non sono fatta per questo mondo" questo l'ultimo straziante pensiero della ex a cui Carrey era molto legato, nonostante i continui tira e molla.