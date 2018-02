Jim Carrey assolto dall'accusa di istigazione al suicidio dell'ex fidanzata: è stato un ricatto

Cathriona White fu trovata senza vita per una overdose di farmaci. Era il settembre del 2015 e in una lettera scritta poco prima della morte, la donna, appena 30enne, raccontava così il suo gesto:"Ho trascorso tre giorni incredula per il fatto che tu non fossi qui. Potrei andare avanti con il cuore infranto e rimetterne insieme i pezzi. Potrei, ma stavolta non ne ho la voglia. Tu sei la mia famiglia, per favore perdonami”. Parole, che avevano spinto i familiari a spiegare il tragico evento come conseguenza della fine burrascosa della relazione con Carrey, che accusarono anche di averle trasmesso delle malattie sessuali e di averle fornito i farmaci. L'attore fu trascinato in tribunale al quale furono fornite anche alcune cartelle mediche, che dovevano provare le accuse.



Carrey si era difeso sin dall'inizio negando ogni responsabilità e adesso finalmente per lui è arrivato l'epilogo. Il caso è chiuso. Tutte le prove sono state smontate, l'avvocato di Carrey è riuscito a dimostrare che non c'era stata nessuna trasmissione di malattie sessuali e che le cartelle cliniche erano state appositamente falsificate per ricattarlo.