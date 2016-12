Jennifer Lopez troppo sexy per il Marocco, ira degli islamisti

Il ministro delle telecomunicazioni e portavoce del governo, Mostafa El Khalfy, ha definito lo spettacolo "inaccettabile", annunciando un messaggio all'Alta autorità della comunicazione audiovisiva, e un altro alla Commissione disciplinare del Canale 2 che ha trasmesso il Festival. In realtà durante lo show non è successo nulla di speciale, se non quello che succede sempre quando J.Lo si esibisce. La bella popstar del Bronx ha cantato e ballato scatenandosi con tutta la sua energia. Nessuna modifica sul programma, sugli abiti e sul repertorio, nessun adattamento al pubblico marocchino, come molti si aspettavano.



E il governo di stampo islamista non ha gradito. Lo show della Lopez ha suscitato la reazione sdegnata del Partito della Giustizia e dello Sviluppo (Pjd), che ha giudicato del tutto inopportuna la diffusione dello spettacolo su una televisione pubblica. Le critiche del ministro Al Jalfi sono state comunicate su Twitter: "è "riprovevole e inaccettabile, oltre che contro la legge che lo spettacolo sia stato trasmesso sulla televisione pubblica 2M".



Anche il deputato del Pjd Abdessamad Al Idrissi si è servito dei social network per esprimer la sua rabbia e su Facebook ha scritto: "Non possiamo rimanere in silenzio di fronte a questa vergogna, un assalto ai valori del popolo e della nazione", criticando anche duramente il patrocinio che re Mohammed VI ha dato al festival: "Il patrocinio non può in alcun modo essere una ragione per impedirci di dire che Mawazine è una violazione della pubblica decenza". Dal canto suo, J-Lo ha postato su Twitter le foto della sua esibizione ringraziando il pubblico "per tutto il vostro amore".