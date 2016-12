Jennifer Lawrence "paperona" del cinema: è l'attrice più ricca del 2015

Jennifer Lawrence conquista la vetta della classifica soprattutto grazie alla partecipazione a due franchise di successo come Hunger Games e X-Men, che nel 2014 l'hanno eletta regina degli incassi. La saga di fantascienza e il film Marvel da soli non spiegano il successo della giovane attrice nata in Kentucky, la cui ascesa è stata tanto rapida quanto costante. Una serie di scelte azzeccate, poi l'exploit dell'Oscar come miglior attrice protagonista 2013 con Il Lato positivo, giunto ad appena 23 anni, e di lì tutto più semplice. La Lawrence ha potuto mostrarsi ferma nelle sue richieste d'ingaggio, si è potuta permettere qualche 'no' a progetti non di suo gradimento, è diventata ancora più ambita da registi e produttori.



L'immagine da ragazza della porta accanto (nonostante le foto osè hackerate dal suo icloud e diffuse in Rete) le ha consentito di farsi largo anche nel mondo della moda. Il contratto di testimonial per Dior ha significato nuovi introiti e un risultato prestigioso insieme.



La Lawrence promette di restare ai piani alti della classifica anche nei prossimi anni, complice il buon margine sulle inseguitrici. La star di Avengers - guarda caso un altro prodotto Marvel – Scarlett Johansson è a 16,5 milioni di distanza. Sorprende ma non troppo il terzo posto di Melissa McCarthy, che con una serie di commedie di sicuro successo al botteghino, come Spy, e la serie tv Mike & Molly, si è fatta strada ad Hollywood.



Per la prima volta, Forbes ha esteso la sua classifica a tutto il mondo del cinema, ma tra le 18 attrici più pagate del 2015 solo una non è americana. E' Bingbing Fan, star cinese di X-Men: Giorni di un futuro passato, che si piazza al quarto posto con 21 milioni di dollari, frutto di una ponderata diversificazione delle attività: non solo il cinema, ma anche televisione e ricchi contratti da testimonial per L'Oreal e Chopard.



E la vecchia guardia? Resiste. Jennifer Aniston è quinta con 16,5 milioni, mezzo in più di Julia Roberts, sesta. Subito dietro Angelina Jolie e Reese Whiterspoon con 15 milioni a testa. Per tutte il mix vincente è recitare, produrre, diventare volto di qualche campagna pubblicitaria.