Jennifer Aniston e Brad Pitt insieme sul Lago di Como: si scommette sul ritorno di fiamma

Ormai da mesi se ne parla, grazie ai media di gossip che pubblicano dichiarazioni di presunti insider e scatti rubati. Jennifer Aniston e Brad Pitt sarebbero tornati insieme e dopo essersi incontrati segretamente per tutto l'anno farebbero di nuovo coppia. Il magazine australiano "New Idea" afferma che i due sarebbero sul Lago di Como, a casa di Clooney, insieme a Shiloh, terzogenita di Pitt e Angelina Jolie. Addirittura l'americano "In Touch" titola "Luna di miele in Italia".

Il settimanale australiano e quello americano si palleggiano il gossip. Il primo afferma che Pitt e la figlia, ospiti presso la dimora italiana di George Clooney, sarebbero stati raggiunti dalla Aniston dopo che ha terminato le riprese di "Murder Mystery", film girato tra Como e Milano. E il buon Clooney sarebbe molto felice di ospitarli, ora che si stanno riavvicinando.



Sempre il magazine sostiene che Aniston e Pitt avrebbero rinnovato le promesse e il legame nel giorno del diciottesimo anniversario dal loro matrimonio. In Touch rilancia, presumendo che le due star hollywoodiane stiano "attraversando l'Italia in un viaggio di due settimane" iniziando con un soggiorno nella villa di George Clooney. E una fonte rivela che i due "sentivano che era giusto dare il via alla loro luna di miele da lì".



Se il settimanale australiano scrive che: "Ora che Brad e Jen si sono ricollegati e si sono sostenuti a vicenda attraverso i loro sgradevoli divorzi, non si lasceranno scappare l'un l'altro", quello americano cita una fonte vicina ai due che avrebbe detto: "Stanno godendo del loro tempo insieme. È come se non fossero mai stati separati".