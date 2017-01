Janet Jackson, a 50 anni diventa mamma per la prima volta

Janet Jackson, popstar sorella di Michael Jackson, è diventata mamma per la prima volta all'età di 50 anni. "Janet ha partorito senza alcuna complicazione e ora riposa serenamente. Non sono disponibili altri dettagli al momento", recita un comunicato dello staff della cantante. La cantante e il marito Wissam Al Mana, che si sono sposati nel 2012, hanno chiamato il figlio Eissa.

Nell'aprile scorso la Jackson aveva posticipato il suo tour mondiale “Unbreakable” per concentrarsi sulla famiglia. A ottobre aveva mostrato per la prima volta il pancione in una foto pubblicata da People.

Il matrimonio con Al Mana, imprenditore del Qatar, risale al 2012, ma in passato la cantante era già stata sposata due volte: negli anni Ottanta, per appena un anno, con il cantante soul James DeBarge, e dal 1991 al 2000 con il ballerino Rene Elizondo Jr.