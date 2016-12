Jacopo Ratini, parole all'infinito per affetti insostituibili

Da lunedì 30 novembre è in rotazione radiofonica "Parlo all'infinito", il nuovo singolo di Jacopo Ratini . Il cantautore romano protagonista di Sanremo Giovani nel 2010 torna sulle scene con una canzone che rende omaggio all'importanza e all'unicità dei rapporti affettivi. Il videoclip del brano, già premiato alla tredicesima edizione del " Roma Videoclip " è diretto da Federico Malafronte e vede tra i protagonisti il noto attore Giorgio Colangeli .

Il brano è scritto dallo stesso Ratini e prodotto in collaborazione artistica con Nicco Verrienti (autore di canzoni per Emma Marrone, Antonello Venditti, Chiara Galiazzo, Francesco Renga, Alessandra Amoroso).



"Solo alcune persone riescono a toccarci nel profondo e a farci sentire speciali - spiega Ratini - è con loro che vorremmo che i momenti trascorsi insieme si ripetessero ogni giorno... all'infinito". Oltre a Colangeli nel video appaiono altri volti noti del grande e piccolo schermo, come Ylenia Oliviero, Roberto Fazioli (volto noto degli spettacoli di Lillo & Greg) e Gabriele Merloghi.