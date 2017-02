J-Ax e Fedez arrestati... Ma è l'ennesima bufala

La trappola delle fake news non risparmia nessuno. Tantomeno un duo "chiacchierato" e sempre sotto i riflettori come quello formato da Fedez e J.Ax. I due sarebbero stati arrestati per possesso di cocaina. Così recita la notizia pubblicata sul sito fake di Rolling Stone (http://rollingstone.live). L'ufficio stampa del duo fa sapere che i due artisti stanno valutando se adire le vie legali.

Dopo la polemica con Marracash e Guè Pequeno e il contenzioso con un locale milanese che ne è conseguito, adesso anche l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti per Fedez e J-Ax, che sarebbero stati fermati da una pattuglia di carabinieri alla guida di un veicolo con a bordo 28 grammi di cocaina. Non c'è proprio pace per le due star del momento.



Il sito fake non risparmia i particolari. Stando alla notizia i due rapper infatti si sarebbero trovati in via Montenapoleone, a Milano e sarebbero stati notati dai carabinieri per aver fatto una manovra azzardata. Dopo un tentativo di dileguarsi però lo stop delle forze dell'ordine e la perquisizione. Risultato: 28 grammi di cocaina per un valore di 2mila euro. Nulla di vero naturalmente. Ma quanto basta per fare notizia. Falsa e tendenziosa.