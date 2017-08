Inghilterra, dopo 50 anni da "pirata" sui mari Radio Caroline torna legale

La prima trasmissione in mare - Radio Caroline nacque nel 1964 da un’idea di Ronan O'Rahilly, giovane imprenditore musicale stanco dei continui rifiuti da parte della BBC, allora monopolista dell’etere britannica, che passava in radio solo i dischi dei suoi artisti. Decise allora che l’unica via per aggirare il monopolio era proprio quella di fondare una radio propria, all’epoca vietata dalla legge: comprò una nave, la Ross Revenge, vi installò gli studi radiofonici e un trasmettitore da 50 kilowatt, posizionò la nave in acque internazionali, fuori dalla giurisdizione inglese, rivoluzionando il mondo del broadcasting.



Il governo inglese contro le radio pirata - Il successo fu immediato. Nel giro di poche settimane Radio Caroline conquistò 11 milioni di radioascoltatori e molti altri imitarono la radio al punto che il governo dell’epoca decise di introdurre il “Marine Broadcasting Offences Act”, legge che proibì ai cittadini britannici qualsiasi forma di collaborazione e sovvenzione in favore delle radio pirata, compresi gli investimenti pubblicitari. Il provvedimento, che entrò in vigore nell’agosto del 1967, non fermò il fenomeno Radio Caroline che per aggirare il provvedimento, spostò il suo quartiere generale prima in Olanda, poi in Spagna, continuando a promuovere innovazioni musicali come i Pink Floyd e i Dire Straits. Nel 1991 un temporale spezzò la catena dell’ancora e la nave finì su un banco di sabbia. I dj e l’equipaggio vennero soccorsi da un elicottero della Raf ma la vita in alto mare di Radio Caroline terminò. Fino a questo weekend quando la storica radio tornerà in onda, non più pirata, vincendo dopo 50 anni la sua battaglia legale.