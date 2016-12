Incidente sul set, braccio amputato alla controfigura delle star Olivia Jackson

Bellissima, atletica, con un lavoro adrenalinico ma pericoloso: la stuntwoman sudafricana Olivia Jackso n, 32 anni, ha raccontato al tabloid britannico The Sun che le sarà amputato un braccio in seguito all'incidente occorso sul set di Resident Evil: The Final Chapter lo scorso settembre, quando la moto da cross guidata dalla Jackson si è schiantata contro una gru metallica che reggeva una telecamera. Dopo alcune settimane di coma farmacologico, la Jackson si è ora risvegliata, ma il suo braccio destro è ora irrimediabilmente paralizzato. "Ho delle orribili cicatrici sul viso e vorrei riavere la mia vecchia faccia, ma ringrazio davvero di essere viva", ha confessato al settimanale inglese.

In Resident Evil la stuntwoman era la controfigura di Milla Jovovich ("Pregate per lei", aveva scritto scioccata l'attrice dopo l'incidente), ma lo era stata - fra le altre - anche di Charlize Theron e Gwyneth Paltrow. Fra le produzioni nel suo curriculum figurano l'ultimo capitolo di Star Wars, Il risveglio della forza, ma anche Mad Max, Avengers: Age of Ultron, Guardiani della Galassia e Mortdecai.



Dopo una carriera da modella, da lottatrice Muay Thai e soprattutto da stunt, Olivia Jackson si dovrà reinventare una vita lontano dal set, sostenuta dal marito e collega David Grant: ma c'è da scommettere che una dura come lei non ha alcuna intenzione di mollare.