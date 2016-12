Immanuel Casto, collaborazione con Pornohub per il video del nuovo singolo

Immanuel Casto sarà il primo artista europeo a presentare un singolo in collaborazione con il popolare sito porno Pornhub . Il video del nuovo singolo "Alphabet of love" uscirà in anteprima mondiale sul popolare sito il 28 settembre. "Questo singolo di Immanuel Casto incarna perfettamente lo spirito di Pornhub: divertimento, sagacia, creatività e sessualità in tutte le sue forme", afferma Corey Price, VP Pornhub.

"Alphabet Of Love: perché ci sono tanti modi di amarsi e io ve li racconto dalla A alla Z", spiega Immanuel Casto icona del mondo LGBT in Italia, e reduce dal successo estivo di "Who is Afraid of Gender?" con Romina Falconi, brano che ha fatto da sigla ufficiale al Gay Village di Roma e dall'uscita della sua prima biografia "Tutti su di me".



Il suo ultimo album è "The Pink Album" a cui è seguito il "The Pink Tour" che ha portato le canzoni di Casto nei migliori club d’Italia, collezionando oltre quaranta concerti tra le stagioni indoor e outdoor.