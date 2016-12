Ilenia Pastorelli, dal Grande Fratello al David di Donatello

Ne ha fatta di strada Ilenia Pastorelli : da perfetta sconosciuta prima del Grande Fratello 12 al palco dei David di Donatello, dove è stata premiata come miglior attrice protagonista . La Pastorelli è rimasta per oltre cinque mesi nella Casa, appassionado il pubblico grazie alla sua spontaneità. Una qualità che le è servita anche sul set di " Lo chiamavano Jeeg Robot ", per interpretare una ragazza borderline.

Incredula ed emozionata, sul palco prima ha scherzosamente ringraziato Bobo Vieri e poi ha dedicato il premio al regista Gabriele Mainetti, anche lui al suo primo lungometraggio. "Per aver creduto in me, abbattendo tutti i pregiudizi e tutti i muri - ha dichiarato - Ha tirato fuori l'attrice che è in me e lo ringrazierò tutta la vita, anche se non so cosa farò in futuro".