Il "Goa boa Festival" accende l'estate di Genova

Ad inaugurare il festival, l'8 luglio, ci saranno gli Afterhours con la prima data del tour "Folfiri o Folfox". Il 13 giugno saranno ospiti Calcutta e Cosmo; mentre Alborosie, The Bluebeaters e escobar saranno i protagonisti il 14 luglio.



In cartellone anche Salmo, il nuovo fenomeno rap Izi e gli Heymoonshaker (15 luglio). Appuntamento da non perdere il 16 luglio con Max Gazzè, che dividerà la notte con Tiga, Petrina e Joan Thiele. L'evento si concluderà il 17 luglio con una serata in favore di Legambiente a cui prenderanno parte Bandabardò, Lo sciopero del sole, Pagliaccio e Balkan Grill.



Per info e programma completo:

http://www.goaboa.it/