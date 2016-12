Harry Potter è tornato, come magia fa sold out

Successo per il debutto dello spettacolo "Harry Potter and The Cursed Child" al Palace Theatre di Londra. Presente la famiglia del maghetto, a partire dalla sua creatrice JK Rowling. I biglietti per lo show sono andati esauriti e le prenotazioni arrivano fino a maggio 2017. E' uscito anche il libro in lingua inglese del copione della commedia, scritta dalla Rowling con il drammaturgo Jack Thorne e il regista John Tiffany, esaurito in prevendita.