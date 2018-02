Guillermo del Toro nella bufera: "La forma dell'acqua" è un plagio?

Secondo l'azione legale, avviata a Los Angeles il 21 febbraio per violazione del diritto d'autore, Guillermo del Toro, il produttore Daniel Kraus e lo studio Searchlight avrebbero "senza vergogna copiato la storia, gli elementi e i personaggi" dell'opera di Paul Zindel, "Let me hear your Whisper". Secondo i media americani il figlio avrebbe citate più di 60 somiglianze fra 'La forma dell'acqua' e la storia scritta dal padre nel 1969. Anche in "Let me hear your Whisper" la protagonista è un'inserviente di un laboratorio scientifico militare, dove vengono effettuati esperimenti su creature marine. In entrambe le storie la donna delle pulizie si "innamora" di una di queste creature, condivide con essa il pranzo e cerca di salvarle la vita. L'accusa di Zindel ricadrebbe tuttavia più su Daniel Kraus, scrittore e produttore associato del film, che su Guillermo del Toro, che ha più volte affermato di riconoscere in Kraus "l'ideatore principale" della storia alla base de "La forma dell'acqua".



Secondo Zindel, Kraus, che dice di aver avuto l'idea più o meno nel 1990, quando aveva 15 anni e di averla poi ripresa parlando con del Toro, potrebbe aver visto proprio in quegli anni uno dei film tratti dalla storia di David Zindel e averne preso ispirazione.



Accuse "senza fondamento", replica la casa di produzione del film, che afferma anche che Zindel potrebbe aver inscenato tutto, proprio a ridosso della premiazione degli Oscar, mirando ad un patteggiamento per evitare di compromettere la vittoria del film. Del Toro dal canto suo non ha mai nascosto le fonti delle sue ispirazioni e ha più volte ribadito che film su animali da laboratorio liberati ce ne sono moltissimi: "non sono idee intercambiabili o equivalenti" ha però detto e de "La forma dell'acqua" ha aggiunto: "E' così tante cose, così tanti colori. Non parla di un animale, parla di una divinità...".