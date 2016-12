Guerra social tra Fedez e Salvini: il rapper fa un dito medio al leader della Lega che replica su Facebook

E' guerra aperta sui social fra il rapper Fedez e il leader della Lega Nord Matteo Salvini. Non che fino ad ora corresse buon sangue, ma con l'uscita del suo nuovo singolo, realizzato assieme a J-Ax, Fedez provoca direttamente il politico: nel video della canzone Vorrei ma non posto cita Salvini e fa il dito medio. La risposta non si è fatta attendere.