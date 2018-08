Gli Eagles sorpassano Michael Jackson, il loro "Greatest Hits" è l'album più venduto negli Usa

"Thriller" di Michael Jackson non è più l'album più venduto di sempre negli Usa. La Recording Industry Association of America ha sancito l'avvenuto sorpasso ad opera del "The Greatest Hits 1971-1975" degli Eagles, stato certificato "38 volte disco di platino" (che tradotto in numero di copie vendute equivale a 38 milioni). Il capolavoro commerciale di Jacko scivola al secondo posto, contando solo su 33 dischi di platino, secondo i dati della RIAA.