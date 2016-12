Gianni Morandi, i vigili rimuovono il Suv e lui scatta una foto ricordo

Non c'è guaio che riesca a spegnere il sorriso a Gianni Morandi, nemmeno una rimozione forzata. A quanto riporta "La Nazione" il cantante si era recato a Scandicci (FI) per far visita alla zia, parcheggiando il Suv su un passo carrabile. La polizia municipale gli ha quindi portato via l'auto ma lui l'ha presa con filosofia: è andato al comando per pagare la multa e riprendersi la vettura, trovando anche il tempo per scattarsi una foto ricordo.