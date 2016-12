Ghostbusters 3: dopo Bill Murray e Dan Aykroyd, anche Ernie Hudson entra nel cast

Non si sa ancora quale ruolo ricopriranno Hudson e Potts, ma dato che Murray e Aykroyd non interpreteranno i loro personaggi originali, è verosimile che anche i due attori appaiono in nuove vesti e in una manciata di scene.



Ernie Hudson, 70 anni il prossimo 17 dicembre, in passato aveva mostrato scetticismo in merito al progetto di fare un reboot del fortunato film del 1984, definendo l'ipotesi "una cattiva idea". L'attore, così come Bill Murray, pare essersi ricreduto e già subito dopo l'ufficialità del nuovo cast, composto da Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Leslie Jones e Kate McKinnon, definì le nuove quattro acchiappafantasmi "fenomenali".



Paul Feig sta ultimando le riprese del film a Boston, dove il set ha attratto centinaia di curiosi e appassionati. La tanta attenzione sulla pellicola ha indotto la Sony ad anticipare l'uscita di "Ghostbusters 3" di una settimana. Il prossimo 15 luglio terminerà l'attesa.