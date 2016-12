Ghostbusters 3, Bill Murray e Ozzy Osbourne compariranno nel reboot

Bill Murray comparirà in " Ghostbusters 3 ". L'attore, protagonista dei primi due film, nei panni del dott. Peter Venkman , farà un cameo nel reboot tutto al femminile diretto da Paul Feig , che arriverà in sala il 15 luglio 2016. L'apparizione di Murray nel film si aggiunge a quella dell'altro protagonista della pellicola originale, Dan Aykroyd , annunciata il mese scorso. Feig però pare abbia previsto anche un altro ospite d'eccezione: Ozzy Osbourne .

La notizia è stata riportata dal Boston Herald. Nella capitale del Massachusetts si sta girando gran parte delle scene del film e, tra queste, quelle relative a un fittizio maxi evento heavy metal con protagonista il frontman dei Black Sabbath. La location per queste speciali riprese è stato il Citi Wang Theatre, davanti al quale è stato avvistato un poster, creato ad hoc per il film, che annunciava il "Rock Revenge Fest con Ozzy Osbourne" e in particolare una "Maratona metal di 12 ore".



La presenza di Bill Murray era invece stata auspicata dai fan di Ghostbusters, ma inizialmente smentita dallo stesso attore. Quando il progetto del reboot di Feig iniziò a prendere forma, Murray escluse la possibilità di prendervi parte, mostrando un certo scetticismo: "E' davvero dura riuscire a fare qualcosa che sia bello quanto l'originale", aveva detto l'attore. Evidentemente, deve essersi ricreduto.