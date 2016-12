Ghostbusters 3, anche Sigourney Weaver sarà nel reboot

Ora non manca davvero più nessuno. Nei primi due film, Sigourney Weaver interpretava Dana Barrett, una cliente posseduta, e molto sexy, degli Acchiappafantasmi. Paul Feig non ha svelato se in questo terzo e particolare capitolo, l'attrice interpreterà il vecchio personaggio e se avrà un ruolo importante o solo un cameo.



"Ghostbusters 3" arriverà nelle sale il 15 luglio 2016, ma il regista sta tenendo ben viva l'attenzione dei fan sul film con i continui annunci relativi al cast. Solo una settimana fa era arrivata la notizia della presenza di Ernie Hudson (Zeddemore) e Annie Potts (Janine).