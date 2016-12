Fregene Summer Festival, un'arena estiva tra musica, teatro e cabaret

Dal 1 luglio al 15 agosto si svolgerà la prima edizione del Fregene Summer Festival 2016. In un’area verde accanto alla Pineta e al Parco Federico Fellini sorgerà un'arena estiva che ospiterà in calendario eventi a livello nazionale. La programmazione partirà con lo spettacolo di Enrico Brignano, per proseguire con Massimo Ranieri, Renzo Arbore e la sua Orchestra Italiana, fino allo show di Gigi D’Alessio.