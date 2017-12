Vasco Rossi torna dal vivo nel 2018, tour negli stadi a giugno

Arrivano sotto l'albero di Natale le date ufficiali del "Vascononstop Live 2018", che porteranno il Blasco on stage a giugno negli stadi di 5 città, Torino, Padova, Roma, Bari e Messina. Lo stesso Vasco dalla sua pagina di Facebook aveva pre-annunciato a ottobre: "Per l'estate 2018 prossima, noi procediamo per... Stadi. Il concerto del 1 luglio scorso è stato un evento straordinario, ma unico e irripetibile". Il tour partirà l'1 e 2 giugno dallo Stadio Olimpico di Torino, per poi passare il 6 e 7 allo Stadio Euganeo di Padova. Poi sarà la volta dello Stadio Olimpico di Roma: appuntamento l'11 e 12. Due le date previste allo Stadio San Nicola di Bari, il 16 e 17, con la chiusura al San Filippo di Messina il 21 giugno.