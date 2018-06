Tango in galleria: il flash mob di Roberto Bolle travolge Milano

In Galleria a passo di tango. E' stato il flash mob di OnDance, l'evento realizzato da Roberto Bolle e che fino a domenica travolge Milano, tra spettacoli, workshop e improvvisazioni, ad attirare l'attenzione, l'altra sera, nel salotto del capoluogo lombardo. Il ballerino, accompagnato dalla danzatrice Nicoletta Manni, si è esibito in un tango travolgente e appassionato, che ha trasmesso emozioni uniche e rare ad un pubblico di centinaia di persone rimaste estasiate dalla magica atmosfera. E poi tutti in pista con i maestri Laura Borromeo e Hernan Brusa, che hanno trasformato la Galleria Vittorio Emanuele in una gioiosa milonga.