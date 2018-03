Paola Maugeri, una festa da vera rockstar per i suoi 50 anni

Grande festa per i primi 50 anni della scrittrice, speaker radiofonica e “Signora del Rock” Paola Maugeri. Paola ha celebrato questo evento così speciale circondata dalla storia del rock (tutti gli invitati erano "nei panni" delle più famose rockstar), fasciata in un abito scintillante disegnato da lei stessa. L'evento si è svolto in uno store Ikea alle porte di Milano, una location decisamente fuori dagli schemi. Durante il taglio della torta Paola ha ringraziato amici e affetti ricordando a tutti quello che l’età regala in saggezza, consapevolezza e crescita personale e che “invecchiare è un privilegio, questo l’ho capito proprio compiendo cinquant’anni”. Inoltre, con il suo personalissimo stile che la contraddistingue ha ricordato ad ogni donna presente che “l’autostima è il miglior make up”, e che la bellezza è una questione di cuore.