Marilyn Monroe, all asta i ritratti inediti della diva

Il mito di Marilyn Monroe continua a riservare sorprese a oltre 50 anni dalla morte. La casa d'aste Heritage Auctions di Dallas batterà infatti il prossimo 11 novembre una serie di ritratti inediti della diva. Gli scatti più preziosi (si parte da una base di 2mila dollari) immortalano Marilyn durante la visita in Corea nel 1954, alcuni in stile militare nella mensa dell'esercito e altri sul palco davanti ai soldati. All'asta anche alcune fotografie scattate sul set di "A qualcuno piace caldo" e "Come sposare un milionario", oltre ad una serie di documenti autografati inclusa la celebre copertina di "Playboy".