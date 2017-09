Red carpet bollente l'altra sera al Cineworld in Leicester Square a Londra per la prima mondiale di "Kingsman: Il Cerchio d'Oro", il secondo capitolo del fortunato film del 2015, diretto da Matthew Vaughn. Trasparenze a luci rosse per Jenna Dewan Tatum, moglie di Channing, che ha sfoggiata un abito bianco di pizzo lungo e molto osé con lato B a vista, apparentemente senza slip e corpetto quasi nuziale. Gambe e lingerie a vista anche per Halle Berry in nero versione nude look...