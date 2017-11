Nessuno mi ha dato quanto te : l addio commosso di J-Ax al gatto Little

Accorato, lungo, lunghissimo, addolorato è l'addio che J-Ax ha tributato al suo gatto Little, morto di diabete dopo aver strenuamente combattuto contro la malattia. "Nessuna persona mi ha mai dato quello che ho avuto da te", scrive il cantautore su Facebook, aggiungendo: "Eri sempre lì. A darmi conforto quando mi sentivo perso. A festeggiare insieme a me quando ero felice. Eri con me anche quando tutti mi hanno abbandonato. Quando ero "troppo vecchio". Quando ero finito. Quando gli amici hanno smesso di chiamare". Un gatto, Little, fortunato e insostituibile nel cuore del suo padrone vip