Fausto Brizzi, denuncia in Procura per nuove molestie? Il legale smentisce

Il calvario di Brizzi è cominciato tre mesi fa, dopo il servizio di “Le Iene” in cui alcune ragazze in anonimato raccontarono delle molestie subite da un noto regista di cui non veniva fatto il nome. Sulla scia della trasmissione e dello scandalo Weinstein alcune attrici e aspiranti tali, come l'ex Miss Italia Clarissa Marchese o la fotomodella Alessandra Giulia Bassi, erano uscite allo scoperto facendo nome e cognome del presunto regista molestatore e accusando così Fausto Brizzi di averle costrette ad atti sessuali. I fatti però erano risultati troppo lontani nel tempo per essere perseguibili. Quelle giunte in questi giorni alla Procura di Roma, per ora in via anonima, sarebbero invece accuse verso il regista, per azioni e comportamenti sessualmente inappropriati, avvenuti negli ultimi sei mesi.



Se i giudici dovessero ritenerle veritiere, per Brizzi le cose adesso si complicherebbero non poco. Il regista, che, si è sempre dichiarato innocente affermando di "non avere mai avuto rapporti non consenzienti", a novembre ha tuttavia preferito uscire di scena sospendendo ogni attività professionale. Attorno a lui e in sua difesa si è stretta la famiglia e la stessa moglie Claudia Zanella, le cui convinzioni però adesso potrebbero cominciare a vacillare.



LA SMENTITA DEL LEGALE - "Ho appreso con grande sconcerto dagli articoli apparsi sulle pagine di alcuni quotidiani dell’esistenza di ipotetiche segnalazioni di molestie fatte da persone di cui non viene precisata l’identità - ha affermato Brizzi attraverso un comunicato diffuso dai suoi legali -. Posso solo affermare, con serenità e sin da ora, che mai e poi mai nella mia vita ho avuto rapporti non consenzienti o condivisi. Per questo, escludo categoricamente di aver conferito mandato legale per trattare il risarcimento del danno in favore di presunte vittime. Procederò, pertanto, in ogni opportuna sede nei confronti di chiunque abbia affermato e affermi il contrario. In via precauzionale, e per evitare strumentalizzazioni, ho sospeso tutte le mie attività lavorative ed imprenditoriali. Chiedo a tutti il massimo rispetto della privacy della mia famiglia e, in particolare, di mia moglie".