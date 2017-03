Emma Watson, gli hacker le rubano "foto private"

Foto "private", scattate durante una prova di abiti, sono finiti nel mirino degli hacker . L'ultima vittima, come riporta il " Guardian ", è Emma Watson . Le istantanee, che non contengono nudi , sono state diffuse sul "dark web", la rete criptata usata da criminali e terroristi. Gli scatti risalgono a due anni fa e la protagonista de " La bella e la bestia " ha già avviato tramite i suoi avvocati una denuncia contro ignoti.

E' di pochi giorni fa la polemica che ha visto protagonista l'attrice proprio a causa di uno scatto osé per "Vanity Fair" che faceva intravedere il seno. Emma aveva attirato su di se le critiche perché la foto sarebbe in contrasto con il suo essere femminista.

La Watson aveva subito replicato: "Il femminismo non è un bastone con cui colpire le altre donne. Ha a che fare con la libertà, con la liberazione, con l’uguaglianza. Davvero non capisco cosa c’entrino le mie tette! Mi confonde sul serio". Le ultime foto in circolazione di certo non la aiutano...