Elisabetta Gagliardi, in anteprima il videoclip di "Pecore nere"

Da venerdì 16 giugno arriva in radio il nuovo singolo di Elisabetta Gagliardi. Si intitola "Pecore nere" ed è prodotto da Andrea Bertolini e Pisti, già membro dei Motel Connection. Il brano dalle sonorità elettro-pop, tra malinconia e romanticismo, anticipa l'uscita del disco d'esordio. Tgcom24 vi offre in anteprima il videoclip del brano, diretto da Lucio Laugelli, che racconta la solitudine che si vive in mancanza della persona amata.