Elio e le storie tese: "Nei palazzetti per un live che farà dimenticare The Wall"

Come sempre quando si tratta degli Elii bisogna fare la tara tra serietà e ironia. Quindi il guanto di sfida a "The Wall" va di pari passo con altre dichiarazioni ("Sarà un mix di idee geniali e ospiti a basso costo") che bilanciano il tutto. Al netto delle une e delle altre c'è di sicuro che la band torna nei palazzetti, per uno spettacolo sicuramente più ambizioso di quelli presentati in questi anni. Le prime due date (realizzate in collaborazione con Friends & Partners e per le quali le prevendite si aprono il 10 novembre) sono pensate come il preludio a un tour che giri l'Italia in arene e festival.



Ma come sarà lo spettacolo? Non si sa. O almeno così dice Elio ("ci stiamo pensando"), che insiste solo sul fatto che il gruppo metterà a frutto le tante idee avute nel corso di questi anni e poi mai sfruttate per vari motivi. Un po' di più si sbottona Rocco Tanica. "Nel corso degli anni abbiamo fatto spettacoli a tema, dove eravamo vestiti da indiani piuttosto che eleganti, e la scaletta era in linea con lo stile adottato - ricorda -. Ci saranno dei momenti che simboleggiano le varie fasi della carriera, ma senza fare dell'amarcord". Di sicuro ci sarà un momento acustico su un palchetto a parte ("Anche perché abbiamo uno dei pochi tecnici del suono che fa sentire bene anche nei palasport"). Potrebbe esserci anche un corpo di ballo... tutto speciale. "Ci piacerebbe avere delle milf come ballerine - dice Rocco -, vere ballerine che sono state tagliate fuori dallo showbiz per via dell'età". E poi ci sono tutti i cantanti che nel corso degli anni hanno collaborato con gli Elio, da Enrico Ruggeri a Gianni Morandi: dobbiamo aspettarci una loro partecipazione? "Sarebbe bello, si vedrà...".



Ma se il "Piccoli Energumeni Tour" sarà l'evento, non bisogna dimenticare che in arrivo c'è anche un nuovo album. L'uno e l'altro segnano una ripartenza per il gruppo dopo un periodo di relativa difficoltà ("Andando avanti con gli anni è inevitabile che i problemi personali dell'uno o dell'altro influiscano - spiega Elio -, ora magicamente sembra essersi tutto riallineato"). Ripartenza nel segno di un ritorno a un passato felice. Quindi Elio che torna a scrivere con Rocco, il rientro del produttore storico Claudio Dentes ("ma ora si chiama Chromosex") e il ritorno ai palasport.



Certo, dando un'occhiata alle date di partenza del tour e di possibile uscita dell'album, cade l'occhio con la vicinanza con il festival di Sanremo... C'è anche quello nei programmi? "Siamo in fase prolifica, poi vediamo - dice Rocco -. In genere ci freniamo da soli perché siamo fortemente autocritici. E poi bisogna esser invitati. Quindi se superiamo la fase autocritica e se arriva l'invito... vedremo". "Certo dopo le prime due partecipazioni dovremmo porci un obiettivo - dice Faso -. Forse quello di arrivare ultimi, ma è difficilissimo. Se poi arrivassimo terzultimi sarebbe un fallimento insostenibile".



E nell'attesa... una scatola di "Cacolatini" - In attesa dell'uscita dell'album e della partenza del tour, il 20 novembre esce in tiratura limitata "Cacolatini - Il vero gusto italiano". Si tratta di una scatola di cioccolatini (con tanto di Mangoni che campeggia sul coperchio), che contiene in realtà le ristampe con dvd dei primi tre album, un gioco dell'oca degli Elii (Il gioco dell'Oco) e una serie di memorabilia come biglietti di concerti, locandine e cartoline storiche.