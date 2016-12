Eleonora Magnifico canta "Ho fatto l'amore con me" in chiave elettropop

13:30 - "Ho fatto l'amore con me", scritta da Cristiano Malgioglio, Maria Antonietta Sisini e Giuni Russo e cantata da Amanda Lear torna grazie alla cover di Eleonora Magnifico. Artista transgender, cantante e autrice Queer, reinterpreta il brano, arrangiato in chiave elettropop dal duo elettronico, Redroom Alone, composto da Tommaso Qzerty Danisi e Piero Peet Pappalettere. Pezzo da ballare, cantare in una notte in discoteca, magari nei locali della costa pugliese, perché Eleonora e i "suoi" Dj sono assolutamente made in Puglia.

Si sfiorava le spalle, offrendo la schiena alla camera e poi rivolta all'obiettivo sussurrava, "ho fatto l’amore con me, mi sono amata da me e figuriamoci se ci cascavo con te!". Amanda Lear, con la sua carica di ambiguità, affermava in tv, nel 1980, l'assoluta autosufficienza delle donne: "E' mia opinione - si sa - di fare ciò che mi va". Una canzone figlia di quel tempo, quando il piacere femminile si cantava con leggerezza sensuale, senza morbosità, soprattutto grazie ai risultati delle battaglie per la liberazione sessuale del decennio che si era appena concluso.



E che ora Eleonora reinterpreta. Nel mondo musicale di Eleonora ci sono Dalida, Milva, Alice e la stessa Giuni Russo. I modi scenici sono quelli delle soubrette negli show televisivi degli anni Sessanta e Settanta. Ma, al di là di questa linfa melodica, l'artista nasce nel contesto di una regione del sud, la Puglia, che negli ultimi dieci anni ha visto nascere decine di band e cantanti, un contesto ricco e variegato, da cui emergono come iceberg, alcuni nomi che già appartengono al mainstream, come Caparezza e i Negramaro.



Un fenomeno musicale come Eleonora si comprende solo in questo contesto di città e piccoli centri, dove i costumi e la mentalità sono diventati più liberi, aperti rispetto a pochi anni fa. La Puglia è un sud in movimento. Ed è qui Eleonora - madrina del Pride di Lecce 2014 - non è uno strano soggetto, una donna barbuta, ma una che come Loretta Goggi o Raffaella Carrà negli Show del sabato sera, fa il suo ingresso in casa con modi familiari Una sorella più esperta che sa come si fa e gioca con le parole raccontando ammiccante d'amore e di sesso, "ho fatto l'amore con me, semplicemente da me, le braccia muoiono già, la testa è andata si sa".