6 marzo 2015 Deborah Iurato, per la festa della donna un brano esclusivo in regalo su Tgcom24 Dal 7 al 9 marzo sarà possibile scaricare gratuitamente l'inedito "L'amore non è", canzone dedicata dalla vincitrice dell'ultima edizione di "Amici" a "tutte le donne che lottano per i propri diritti"

10:33 - Da sabato 7 a lunedi 9 marzo, in esclusiva su Tgcom24, sarà possibile scaricare gratuitamente "L'amore non è", un nuovo brano inedito di Deborah Iurato, un omaggio dell'artista in occasione della festa della donna. "E' un mio regalo per tutti - dice lei -, un brano, ma non solo questo: una parte di me! Lo dedico a tutte le donne che continuano a lottare con determinazione per avere riconosciuti i loro diritti e contro ogni forma di violenza".

"L'amore non è" è il brano nel cassetto, conservato gelosamente come si fa con le cose rare. Una canzone, scritta da Lorenzo Vizzini, che racconta il lato malato di una relazione, quello che trasforma due innamorati in vittima e carnefice. Una storia che racconta di violenze, spesso fisiche, ma soprattutto psicologiche.



Le donne, le loro conquiste sociali, politiche ed economiche, sia le discriminazioni e le violenze cui sono ancora oggetto: c’è tutto questo e molto altro ancora nel mondo di Deborah e, soprattutto, nel suo ultimo disco "Libere". Un titolo emblematico che racchiude tutto il senso del nuovo progetto discografico, condiviso con il produttore Mario Lavezzi. Parallelamente Deborah è impegnata in studio con il suo "Libere Tour" la cui data "zero" sarà il 13 marzo a Laives (Bolzano).