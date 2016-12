17 febbraio 2015 Dear Jack: "Noi giovani siamo il futuro" Il gruppo torna da Sanremo con il grande entusiasmo dei fan che hanno affollato gli appuntamenti per il firma copie. E ora parte un lungo "instore tour". Tweet google 0 Invia ad un amico

14:43 - Per loro la classifica del Festival di Sanremo non è stata particolarmente gratificante, ma poco male. Perché sicuramente "Il mondo esplode tranne noi" dei Dear Jack sarà una delle canzoni con la vita più lunga tra quelle uscite dal Festival. Il loro album "Domani è un altro film - seconda parte" è già tra i più venduti e loro partono ora per un in-store tour dove firmeranno le copie ai fan.

D'altro canto il risultato finale al Festival, come emerge dalle classifiche parziali, è figlio dei bassi voti della sala stampa e della giuria di esperti, mentre al televoto i ragazzi rivelatisi con "Amici" sono sempre stati nei primi posti. E' la reazione dei fan si è subito vista nelle giornate sanremesi, dove, subito dopo l'uscita dell'album, i Dear Jack hanno firmato copie, foto e poster per due giorni consecutivi nello spazio Area Stile Youngblood, con code di fan ed entusiasmo alle stelle.



Loro intanto guardano al futuro pensando al presente. "Il messaggio che il nostro pezzo vuole trasmettere è che noi giovani siamo la speranza per il futuro - dicono a Tgcom24 -, e il miglior modo per occuparsi del futuro e concentrarsi e fare bene quello che stiamo facendo nel presente, adesso".

