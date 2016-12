Dalila Di Lazzaro, nuovo dramma: "A 62 anni ho perso un altro figlio"

Una storia che poteva essere una bella favola e si è tramutata in un incubo per la Di Lazzaro, anche perché si è conclusa con una doppia perdita. "Quando me la sono sentita l'ho proposto al mio compagno, che è stato felice di aiutarmi - spiega -. Ho vissuto questa cosa in sordina, poi, quando ho perso il bambino lui se n'è andato".



Una botta difficile da superare. "Il dolore è troppo forte e a questo punto non farò un altro tentativo - dice -, preferirei decisamente adottare. Donare amore a un figlio è naturale per una donna anche se non ci sono legami di sangue, però la legge italiana non me lo consente perché sono single. Ma non mi voglio arrendere".



Dopo quanto accaduto la disillusione è totale anche sul fronte amoroso. "Non cerco neanche un nuovo fidanzato - spiega -, anche perché non è facile trovare l'uomo giusto. Ho tanti corteggiatori, ma oggi sono tutti dei rammolliti, nessuno è un combattente come è stato mio padre".