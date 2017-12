Da Palermo i TreTerzi al secondo album con "Andata e Ritorno": "Com'è difficile uscire dall'isola"

Quanto conta la Sicilia nella vostra musica?

La Sicilia, con il suo mare, i suoi colori e la sua storia, è la base inconsapevole su cui ogni giorno esprimiamo le nostre più intime sensazioni. Vorremo che il resto dell’Italia considerasse di più agli artisti siciliani. La sfortuna/fortuna di trovarci nell’isola più a sud dello Stato diventa penalizzante per chi come noi ha voglia di organizzare delle date fuori. Dobbiamo fare i conti con biglietti aerei che costano un occhio della testa, code interminabili sullo stretto di Messina per imbarcare l’auto. C’è un vivaio non indifferente che pero’ trova immense difficoltà nell’emergere a livello nazionale. Ci auguriamo che qualcosa possa cambiare in futuro ma nel frattempo non molliamo mai e continuiamo a suonare come fosse sempre la prima volta"



I talent sono sempre più una veloce strada per emergere. Che ne pensate?

I talent sono concepiti per il pubblico e a seguire per i giudici, i quali hanno bisogno di promozione, e infine per le Major. Gli artisti, in ordine di importanza, sono l’ultima ruota del carro. La macchina televisiva messa in piedi da mega produzioni ti sostiene in maniera violenta, dandoti una visibilità eccessiva che nel 99,9 % dei casi nessun artista è in grado di mantenere. La visibilità dei talent è circoscritta alla durata del programma con una piccolissima coda a posteriori. Non parteciperemmo mai a un Talent da concorrenti, ma con estrema sincerità, ti dico che questa risposta la do a 37 anni. Piuttosto invitiamo i più giovani a suonare in giro per locali e crearsi una propria identità invece di cercare una strada veloce si, ma al contempo pericolosissima.



E internet, i social... che rapporto avete?

Internet oggi è fondamentale per far sentire la propria voce. Nel bene e nel male è diventato un mezzo al quale non potremmo più rinunciare. I social aiutano a fidelizzare la gente che ti ascolta magari durante un live e poi, una volta a casa, cerca il tuo profilo nella rete. Non bisogna mai lasciare solo il tuo “Follower”, noi gestiamo i nostri profili costantemente.



Con chi vi piacerebbe lavorare?

Purtroppo molti dei nostri idoli non vivono più in questa terra. Le nostre radici artistiche vengono dagli anni ’60 e ’70 con qualche acciaccatura verso gli anni ’90 e 2000: Pink Floyd, Beatles, Rolling Stones, i Chicago ma anche Elvis Presley, Jimi Hendrix, Bob Dylan, Bob Marley. La nostra esperienza trova radici nel mondo del Jazz con artisti come Miles Davis, John Coltrane e Louis Armstrong. Il nostro sogno è essere prodotti da Alan Parson negli studi di Abbey Road… un sogno da niente.