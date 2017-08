Comic-con 2017, Halle Berry si "sbronza" con un bicchierone di whisky

L'attrice, è stata “invitata” a scolarsi un intero bicchiere di bourbon tutto d’un fiato con le inevitabili conseguenze del caso. Con lei al panel gli attori principali: Taron Egerton, Colin Firth, Channing Tatum, Pedro Pascal, l’icona Jeff Bridge e il grande Dave Gibbons, autore del fumetto da cui "Kingsman" è tratto.



La Warner Bros ha invece diffuso online un nuovo poster italiano di "IT", primo di due film tratti dall’omonima opera letteraria di Stephen King, in uscita in Italia il 19 ottobre. Il 22 luglio, sempre per Warner Bros scendono in campo gli attori della "Justice League": Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller e Ray Fisher per importanti anticipazioni su "Aquaman". E poi da segnalare la presenza di Ryan Gosling ed Harrison Ford per "Blade Runner 2049", Steven Spielberg e Tye Sheridan per "Ready Player One". La Marvel schiera il boss Kevin Feige con scene inedite da "Thor: Ragnarok" e "Black Panther", e svelerà anche indiscrezioni sull’atteso "Avengers: Infinity War".



In quanto al fronte televisivo Comico-Con schiera "Game of Thrones", "Westworld", "Twin Peaks", "The Walking Dead" e "Doctor Who", con alcune scene inedite trasmesse al pubblico.