Collisioni, musica e letteratura nella mecca del vino italiano

La manifestazione si svolge nella mecca del vino italiano, nel magnifico paesaggio delle Langhe piemontesi, patrimonio UNESCO, palcoscenico naturale per ospitare nelle sue piazze musica, incontri, dialoghi. Il tutto in un'atmosfera informale di confronto e crossover tra le arti, che vede protagonisti scrittori, filosofi, registi ma anche musicisti che normalmente siamo abituati ad ascoltare allo stadio e che a Barolo prenderanno la parola in veste di narratori e di poeti.



Tra i protagonisti di questa edizione ci sono anche Marco Mengoni, i Modà, Alessandra Amoroso, Loredana Bertè, Noemi, Nek, Francesco Renga, Cristiano De Andrè. Attesi protagonisti della letteratura come il Nobel per la letteratura 2015 Svetlana Aleksievič, Corrado Augias, Stefano Benni, Concita De Gregorio, Erri De Luca, e del cinema come il regista del cinema indipendente americano Abel Ferrara e il regista canadese di origini armene Atom Egoyan.



Per tutte le informazioni, il programma e i biglietti www.collisioni.it